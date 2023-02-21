Предупреждение из-за потепления в Новосибирской области выпустило МЧС

Из-за потепления повышается риск аварийных ситуаций на дорогах.
Фото: Иван МАКЕЕВ
ГУ МЧС России по Новосибирской области выпустило предупреждение из-за потепления, нагрянувшего в регион. Плюсовые температуры способны спровоцировать различные ЧП.
Как ранее сообщали синоптики, в четверг, 23 февраля, воздух прогреется до +2 градусов. В другие праздничные выходные тоже будет стоять теплая погода. При этом ожидается мокрый снег и гололед на дорогах.
В МЧС подчеркнули, что из-за оттепели структура льда начнет меняться. Поэтому выходить или выезжать на лед в этот период достаточно опасно.
− Ожидаемые осадки могут способствовать образованию наледи на крышах зданий. МЧС России призывает руководителей всех учреждений и управляющих компаний, владельцев частных и дачных домов провести очистку крыш от снега и наледи, − отметили в публикации.
В МЧС добавили, что повышается риск аварийных ситуаций на дорогах. Важно соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не совершать резких маневров.
Ранее КП-Новосибирск писала, что штормовое предупреждение объявили на трассах в Новосибирской области.
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