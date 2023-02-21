Снежные заносы, нулевая видимость: штормовое предупреждение объявили на трассах в Новосибирской области

На трассах Новосибирской области объявили штормовое предупреждение. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение на дорогах. 21 февраля днем и вечером на трассах прогнозируют неблагоприятные условия. Будут снег, метели и сильный ветер.

– На дорогах возможны снежные заносы, снижение видимости, боковой ветер, – говорится на сайте ФКУ «Сибуправтодор».

В связи с этим водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах. Необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию. Крое того, нельзя препятствовать работе дорожной техники.

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