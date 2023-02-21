Снежные заносы, нулевая видимость: штормовое предупреждение объявили на трассах в Новосибирской области

На трассах Новосибирской области объявили штормовое предупреждение.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение на дорогах. 21 февраля днем и вечером на трассах прогнозируют неблагоприятные условия. Будут снег, метели и сильный ветер.
– На дорогах возможны снежные заносы, снижение видимости, боковой ветер, – говорится на сайте ФКУ «Сибуправтодор».
В связи с этим водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах. Необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию. Крое того, нельзя препятствовать работе дорожной техники.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер