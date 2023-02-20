«До +2!»: в Новосибирск нагрянет оттепель на 23 февраля 2023

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на 23 февраля в Новосибирске. Фото: Евгений КОЧКИН

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на 23 февраля в Новосибирске. В регион придет ощутимое потепление.

— Ночью температура опустится до -2…-4 градусов, днем потеплеет до 0…+2. Ветер будет дуть южный 5-10 метров в секунду. Ночью осадков не ожидается, а днем возможем небольшой мокрый снег, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Среднемесячная температура ожидается около нормы, -5… -8. На юго-востоке Новосибирской области будет выше нормы на 1 градус. Повышения температуры мы ждем уже в последние дни февраля, и в первых числах марта эта тенденция продолжится.

Ранее синоптики дали предварительный прогноз погоды на первые числа марта. Так, весна в Новосибирске начнется с контрастов: днем температура будет подниматься до +2 градусов, а ночью может опускаться до -16 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске ожидается потепление до +5 градусов в марте

Оттепель придет в третьей декаде месяца (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber