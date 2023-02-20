«До +2!»: в Новосибирск нагрянет оттепель на 23 февраля 2023

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на 23 февраля в Новосибирске.
Фото: Евгений КОЧКИН
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на 23 февраля в Новосибирске. В регион придет ощутимое потепление.
— Ночью температура опустится до -2…-4 градусов, днем потеплеет до 0…+2. Ветер будет дуть южный 5-10 метров в секунду. Ночью осадков не ожидается, а днем возможем небольшой мокрый снег, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
Среднемесячная температура ожидается около нормы, -5… -8. На юго-востоке Новосибирской области будет выше нормы на 1 градус. Повышения температуры мы ждем уже в последние дни февраля, и в первых числах марта эта тенденция продолжится.
Ранее синоптики дали предварительный прогноз погоды на первые числа марта. Так, весна в Новосибирске начнется с контрастов: днем температура будет подниматься до +2 градусов, а ночью может опускаться до -16 градусов.
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