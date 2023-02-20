В Новосибирске ожидается потепление до +5 градусов в марте

Оттепель придет в третьей декаде марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске ожидается потепление до +2 градусов в первых числах марта. Ночью же температура может опускаться до -16 градусов.

— Среднемесячная температура ожидается около нормы, -5… -8. На юго-востоке Новосибирской области будет выше нормы на 1 градус. Повышения температуры мы ждем уже в последние дни февраля, и в первых числах марта эта тенденция продолжится. В первой декаде ожидается повышение: ночью от -11… -16 до -3… -8, днем от -2… -7 до оттепелей 0… +2, — рассказали КП-Новосибирск синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По словам метеорологов, во второй декаде вернутся ночные морозы до -25 градусов. Днем тоже будет прохладно — до -14 градусов. Только к 20 числам марта придет оттепель. К концу третьей декады месяца днем потеплеет до +5 градусов, ночью ожидается до -10 градусов.

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