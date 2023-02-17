Экспертиза установит причину смерти замерзшей пары под Новосибирском

Следователи назначили экспертизу, чтобы установить причину смерти людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В причинах смерти мужчины и женщины, которых нашли замерзшими на берегу реки в селе Здвинское Новосибирской области, разбираются следователи. Напомним, тела обнаружили в четверг, 16 февраля.

— Следователем СК с целью установления причины смерти мужчины и женщины назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в областном Следственном комитете.

Сейчас следователи проводят проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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