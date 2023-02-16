Под Новосибирском нашли тела замерзших мужчины и женщины

В Здвинском районе Новосибирской области обнаружили тела мужчины и женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 16 февраля, в Здвинском районе Новосибирской области обнаружили тела мужчины и женщины. Они лежали прямо на снегу.

Как сообщили в Телеграм-канале «Инцидент Новосибирск», трупы нашли в селе Цветники. По предварительной информации, сибиряки замерзли насмерть.

На место вызвали сотрудников полиции.

Трупы лежали на снегу. Фото: стоп-кадр / Инцидент Новосибирск

− Сегодня в утреннее время на территории Здвинского района были обнаружены тела мужчины и женщины, предварительно, без признаков насильственной смерти. Проводится проверка, − сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что собранные материалы передадут в Следственный комитет.

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