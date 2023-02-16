Под Новосибирском нашли тела замерзших мужчины и женщины

В Здвинском районе Новосибирской области обнаружили тела мужчины и женщины.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В четверг, 16 февраля, в Здвинском районе Новосибирской области обнаружили тела мужчины и женщины. Они лежали прямо на снегу.
Как сообщили в Телеграм-канале «Инцидент Новосибирск», трупы нашли в селе Цветники. По предварительной информации, сибиряки замерзли насмерть.
На место вызвали сотрудников полиции.
Трупы лежали на снегу. Фото: стоп-кадр / Инцидент Новосибирск
− Сегодня в утреннее время на территории Здвинского района были обнаружены тела мужчины и женщины, предварительно, без признаков насильственной смерти. Проводится проверка, − сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону.
В ведомстве отметили, что собранные материалы передадут в Следственный комитет.
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