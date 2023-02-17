СК проводит проверку после обнаружения двух замерзших трупов под Новосибирском

Тела мужчины и женщины лежали на берегу реки.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новосибирский СК проводит доследственную проверку по факту обнаружения двух тел в Здвинском районе. Мужчину и женщину нашли замерзшими на берегу реки.
Напомним, окоченевшие трупы обнаружили 16 февраля. Как сообщали в МВД, признаков насильственной смерти на телах не было.
− Следователем СК с целью установления причины смерти мужчины и женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, − отметили в Следкоме.
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