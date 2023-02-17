Мэр Новосибирска высказался об уходе 10 сотрудников мэрии из-за некорректных деклараций о доходах

Мэр сообщил, что лично наказывал чиновников, указавших неверные сведения в декларациях. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался об уходе 10 сотрудников мэрии перед служебной проверкой соответствия данных о доходах чиновников в декларациях. По результатам проверки прокуратурой были найдены нарушения в отчетах 14 сотрудников.

Градоначальник на часе прессы подчеркнул, что проверяли декларации за 2020-21 годы, и 10 чиновников действительно уже уволились до вмешательства прокуратуры.

– По результатам (проверки) никто уволен не был. Но вот наказания административного порядка были наложены, в частности, мной, в рамках действующего законодательства. И все замечания, которые были обозначены прокуратурой, были устранены сотрудниками. Но на них были наложены соответствующие взыскания, – уточнил глава Новосибирска.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что Анатолий Локоть позвал в гости на День города актрису Барбару Брыльску, которая назвала столицу Сибири нищей.

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