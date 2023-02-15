Десять чиновников мэрии Новосибирска уволились после того, как приуменьшили свои доходы в декларациях

В Новосибирске 10 чиновников мэрии сбежали с поста, указав неверные сведения о доходах. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске 14 чиновников мэрии привлекли к дисциплинарной ответственности после того, как они некорректно составили свои декларации о доходах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

– По результатам проведенной проверки прокурор Новосибирска Роман Сивак внес мэру города представлении об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, – рассказали в ведомстве.

10 чиновников решили уволиться, не дожидаясь служебной проверки. Нарушения нашли разные: кто-то не указал банковские счета, другие некорректно задекларировали имущество, еще несколько чиновников скрыли свои дополнительные доходы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что теперь депутаты не будут отчитываться о своих доходах перед народом.

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