Доходы новосибирских депутатов горсовета и Заксобрания с марта станут засекречены

Новосибирские депутаты больше не будут публично отчитываться о своих доходах. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Депутаты горсовета Новосибирска и Заксобрания региона больше не будут отчитываться перед избирателями о своих доходах. Всю информацию о своем заработке, машинах, квартирах и яхтах слуги народа продолжат предоставлять в декларациях, но не публично. Поправка к закону «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» принята Госдумой в третьем чтении.

– В интернете будет размещаться только обобщенная информация об исполнении (или неисполнении) обязанности представления депутатами сведений о доходах. Речь идет о защите персональных данных, – объясняют в пресс-службе Госдумы.

Кроме того, для отдельной категории депутатов – тех, кто работает на госслужбе не на постоянной основе, а являются врачами, учителями, бизнесменами, – введут другие правила. Из-за публикации данных о доходах у них могут быть проблемы на работе, и станет меньше желающих идти в депутаты.

Такие служащие смогут подавать декларации только в случае, если за год произошли крупные сделки, превышающие совместные доходы депутата и его супруги (супруга) за три года. Если такой сделки не было, депутат должен просто об этом сообщить в установленном законом порядке.

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что самый богатый депутат Заксобрания Новосибирской области заработал почти 3 миллиарда рублей за год.

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