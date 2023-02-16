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НовостиОбщество16 февраля 2023 7:00

Анатолий Локоть пригласил Барбару Брыльску, раскритиковавшую Новосибирск за нищету, на День города

Так градоначальник предложил актрисе оценить, как на самом деле обстоят дела в столице Сибири
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анатолий Локоть пригласил Барбару Брыльску, раскритиковавшую Новосибирск за нищету, на День города.

Анатолий Локоть пригласил Барбару Брыльску, раскритиковавшую Новосибирск за нищету, на День города.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мэр Анатолий Локоть отреагировал на высказывание польской актрисы Барбары Брыльски. Она раскритиковала Новосибирск за нищету.

– Не знаю, исходя из чего она делает такие оценки. Я бы пригласил ее на День города. Летом, в июне, к нам в Новосибирск. Чтоб посмотреть, как реально обстоят дела с уровнем и качеством жизни у нас в городе, – сказал на пресс-конференции мэр.

Анатолий Локоть усомнился, что актриса сможет принять какое-то решение на приглашение после ее резких высказываний.

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