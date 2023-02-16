Анатолий Локоть пригласил Барбару Брыльску, раскритиковавшую Новосибирск за нищету, на День города. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мэр Анатолий Локоть отреагировал на высказывание польской актрисы Барбары Брыльски. Она раскритиковала Новосибирск за нищету.

– Не знаю, исходя из чего она делает такие оценки. Я бы пригласил ее на День города. Летом, в июне, к нам в Новосибирск. Чтоб посмотреть, как реально обстоят дела с уровнем и качеством жизни у нас в городе, – сказал на пресс-конференции мэр.

Анатолий Локоть усомнился, что актриса сможет принять какое-то решение на приглашение после ее резких высказываний.

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