«Там невозможно жить»: польская актриса Барбара Брыльска назвала Новосибирск нищим городом

Актриса Барбара Брыльска назвала Новосибирск нищим городом, в котором невозможно жить. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Актриса Барбара Брыльска нелестно отозвалась о Новосибирске. По ее мнению, в городе ужасные условия для проживания. Актрису процитировал журнал Starhit.

– Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолёта. Там везде нищета, там невозможно жить, – считает Брыльска.

Когда польская актриса последний раз была в Новосибирске, она не уточнила.

Ранее КП писала о тяжелой болезни актрисы. Сообщалось, что полячка прикована к постели.

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