Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 февраля 2023 5:55

«Там невозможно жить»: польская актриса Барбара Брыльска назвала Новосибирск нищим городом

Актриса Барбара Брыльска назвала Новосибирск нищим городом, в котором невозможно жить
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Актриса Барбара Брыльска назвала Новосибирск нищим городом, в котором невозможно жить.

Актриса Барбара Брыльска назвала Новосибирск нищим городом, в котором невозможно жить.

Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Актриса Барбара Брыльска нелестно отозвалась о Новосибирске. По ее мнению, в городе ужасные условия для проживания. Актрису процитировал журнал Starhit.

– Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолёта. Там везде нищета, там невозможно жить, – считает Брыльска.

Когда польская актриса последний раз была в Новосибирске, она не уточнила.

Ранее КП писала о тяжелой болезни актрисы. Сообщалось, что полячка прикована к постели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер