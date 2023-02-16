«Там невозможно жить»: польская актриса Барбара Брыльска назвала Новосибирск нищим городом

Актриса Барбара Брыльска назвала Новосибирск нищим городом, в котором невозможно жить.
Фото: Анатолий МЕЛИХОВ
Актриса Барбара Брыльска нелестно отозвалась о Новосибирске. По ее мнению, в городе ужасные условия для проживания. Актрису процитировал журнал Starhit.
– Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолёта. Там везде нищета, там невозможно жить, – считает Брыльска.
Когда польская актриса последний раз была в Новосибирске, она не уточнила.
Ранее КП писала о тяжелой болезни актрисы. Сообщалось, что полячка прикована к постели.
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