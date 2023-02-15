В Новосибирске обвалившийся при взрыве дом на Линейной признали аварийным

Пятиэтажку на Линейной, 39 снесут. Фото: Анна ПАШАГИНА

Пятиэтажку на Линейной, 39, обвалившуюся после взрыва газа, признали аварийной. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже подписал постановление.

− Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Линейная, 39, − говорится в документе.

Жителей разрушенного дома должны расселить до 2024 года включительно. Всем им предоставляют выбор: они могут получить либо новые квартиры, закупленные на субсидии, либо денежную компенсацию за утраченное жилье по рыночной стоимости одного квадратного метра на данный момент.

Напомним, трагедия произошла 9 февраля. В результате ЧП полностью обрушился подъезд пятиэтажки. Погибли 14 местных жителей.

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