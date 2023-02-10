В Новосибирске с наступлением тепла проведут экспертизу дороги к новому ЛДС, построенную с нарушениями

Экспертизу дороги проведут с наступлением тепла. Фото: правительство НСО

В Новосибирске с наступлением тепла проведут экспертизу подъездной дороги к новому ЛДС, которую построили с нарушениями. Об этом со ссылкой на главу регионального Минстроя Алексея Колмакова сообщили «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

По словам министр, с наступлением тепла подъездную дорогу обследуют и по ее состоянию уже решат, что делать: либо корректировать документы, либо ремонтировать дорогу.

Колмаков подчеркнул, что песок с пляжа применяли только при строительстве одной дороги — нижней, ведущей от пляжа «Наутилус» к ледовой арене.

Напомним, что подрядчик использовал при работах речной песок с пляжа «Наутилус». Из-за этого был задержан глава компании-подрядчика Александр Мысик. Ущерб оценили в 350 миллионов рублей.

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