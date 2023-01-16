В Новосибирске на директора «МЕТРО МиР» Мысика завели второе уголовное дело

Мысику вменяют злоупотребление должностными полномочиями. Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Второе уголовное дело возбуждено в отношении директора МУП «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Мысика арестовали 18 ноября 2022 года. В отношении руководства муниципального предприятия возбудили уголовное дело по части третьей статьи 286 УК РФ − «Превышение должностных полномочий». Речь идет о нарушениях при строительстве дороги к новому ЛДС.

Выяснилось, что Мысик решил провести дноуглубительные работы по обустройству временных подходов к подводному складу песка. Однако данные работы не были предусмотрены проектной документацией.

Директор МУП заключил договор с ФБУ «Администрация обского БВП» на 37,2 миллиона рублей и выплатил данную сумму.

− Таким образом, он использовал свои полномочия вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, − подчеркнули в прокуратуре.

Также своими действиями Мысик причинил МП «Метро МИР» многомиллионный ущерб. 16 января Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по признакам деяния, предусмотренного частью третьей статьи 285 УК РФ – «Злоупотребление должностными полномочиями».

Ранее КП-Новосибирск писала, что Александру Мысику продлили арест до 8 февраля.

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