Новосибирский суд продлил арест директору «МЕТРО МиР» Александру Мысику

В Новосибирске суд продлил арест директору «МЕТРО МиР» Александру Мысику. Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске суд продлил арест директору «МЕТРО МиР» Александру Мысику. Об этом сообщили в Управлении судебного департамента по региону.

Напомним, Мысика арестовали 18 ноября 2022 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий с многомиллионным ущербом. Как выяснили следователи, директор брал речной песок для строительства дороги от пляжа «Наутилус» до нового ЛДС. Однако это не отвечало требованиям безопасности. Своими действиями сибиряк поставил под угрозу открытие ледовой арены.

Сумма ущерба составила не менее 359 миллионов рублей.

10 января Дзержинский районный суд постановил продлить срок содержания Александра Мысика под стражей. Он пробудет в СИЗО до 8 февраля.

− Постановление не вступило в законную силу, − уточнили в Управлении судебного департамента.

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