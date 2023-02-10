Следователи ищут людей, к которым приходили лжегазовщики, обвиняемые во взрыве дома в Новосибирске

Если к вам приходили эти люди - свяжитесь со следователеями. Фото: СУ СКР по Омской области
В Омске ищут людей, к которым приходили те же лжегазовщики, которых обвиняют во взрыве дома на Линейной, 39 в Новосибирске. Следователи выяснили, что незадолго до трагедии они приходили к жильцам и предлагали свои услуги.
— Устанавливаются свидетели из Омска и Омской области, к которым домой под видом сотрудников ООО «Межрегионгаз Сервис» приходили мошенники и производили работы по замену шлангов к газовой плите или другие виды работ, — сообщает Следственный комитет по Омской области.
Всех, к кому приходила такая «газовая служба» или кто просто опознал лжегазовщицу по фото, просят сообщить об этом следователям по номеру 395-506 или по номеру 112.
Напомним, сейчас 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун находятся под стражей. В СИЗО они пробудут как минимум 2 месяца. Пока что их обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
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Они проведут в СИЗО как минумум 2 месяца (подробнее).
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