В Новосибирске начали избирать меру пресечения лжегазовщикам, подозреваемым во взрыве дома на Линейной

Первая задержанная по делу о взрыве газа на Линейной, 39. Фото: Мария НОВИКОВА

В пятницу, 10 февраля, в Новосибирске начали избирать меру пресечения лжегазовщикам, задержанным по делу о взрыве газа на Линейной, 39. Об этом из зала суда сообщила корреспондент КП-Новосибирск.

Заседание проходит в Центральном районном суде. В зал суда уже завели первую задержанную.

− Судья устанавливает личность задержанной. Она уроженка Омской области, имеет 18-летнюю дочь, официально не трудоустроена, неофициально работала в газовой службе, − рассказала корреспондент КП-Новосибирск.

Известно, что лжегазовики ходили по квартирам и навязывали замену счетчиков и шлангов за большие деньги. Оборудование поменяли в нескольких квартирах. Однако качество работ вызывало вопросы.

− 45-летняя и 25-летний жители Омской области, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной, − рассказывали ранее в Следкоме.

Напомним, в результате взрыва газа на Линейной полностью обрушился подъезд пятиэтажки. В общей сложности пострадали 22 человека, из них 13 погибли.

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Они ходили по квартирам и навязывали замену счетчиков и шлангов за большие деньги. Качество их работы тоже вызывает вопросы (подробнее)

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