В Новосибирске начали избирать меру пресечения лжегазовщикам, подозреваемым во взрыве дома на Линейной

Первая задержанная по делу о взрыве газа на Линейной, 39.
Фото: Мария НОВИКОВА
В пятницу, 10 февраля, в Новосибирске начали избирать меру пресечения лжегазовщикам, задержанным по делу о взрыве газа на Линейной, 39. Об этом из зала суда сообщила корреспондент КП-Новосибирск.
Заседание проходит в Центральном районном суде. В зал суда уже завели первую задержанную.
− Судья устанавливает личность задержанной. Она уроженка Омской области, имеет 18-летнюю дочь, официально не трудоустроена, неофициально работала в газовой службе, − рассказала корреспондент КП-Новосибирск.
Известно, что лжегазовики ходили по квартирам и навязывали замену счетчиков и шлангов за большие деньги. Оборудование поменяли в нескольких квартирах. Однако качество работ вызывало вопросы.
− 45-летняя и 25-летний жители Омской области, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной, − рассказывали ранее в Следкоме.
Напомним, в результате взрыва газа на Линейной полностью обрушился подъезд пятиэтажки. В общей сложности пострадали 22 человека, из них 13 погибли.
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