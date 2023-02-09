Число пострадавших при взрыве газа на Линейной, 39 в Новосибирске увеличилось до 9 человек

Обновлен список пострадавших при пожаре и взрыве на Линейной.
Фото: Алёна ПЯТЕНОК
Количество жертв взрыва и пожара в пятиэтажке на Линейной, 39, продолжает расти. В обновленном списке пострадавших – 9 человек, которые сейчас находятся в больницах с травмами. Известно, что погибли трое. Всего число жертв пожара – 12 человек: 5 мужчин и 4 женщин. Среди них – 15-летний ребенок.
Список пострадавших:
Андрей Никешин 2007 года рождения;
Маргарита Никешина 1976 года рождения;
Евгений Кулик 1981(2) года рождения;
Наталья Казанцева 1983 года рождения;
Миржан Калмирзаева 1978 года рождения;
Евгений Илюшин 1985 года рождения;
Светлана Левина 1970 года рождения;
Сергей Тришин 1947 года рождения;
Уулу Абдимиталип 1993 года рождения.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о третьем трупе, который спасатели достали из-под завалов.
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