Число пострадавших при взрыве газа на Линейной, 39 в Новосибирске увеличилось до 9 человек

Обновлен список пострадавших при пожаре и взрыве на Линейной. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Количество жертв взрыва и пожара в пятиэтажке на Линейной, 39, продолжает расти. В обновленном списке пострадавших – 9 человек, которые сейчас находятся в больницах с травмами. Известно, что погибли трое. Всего число жертв пожара – 12 человек: 5 мужчин и 4 женщин. Среди них – 15-летний ребенок.

Список пострадавших:

Андрей Никешин 2007 года рождения;

Маргарита Никешина 1976 года рождения;

Евгений Кулик 1981(2) года рождения;

Наталья Казанцева 1983 года рождения;

Миржан Калмирзаева 1978 года рождения;

Евгений Илюшин 1985 года рождения;

Светлана Левина 1970 года рождения;

Сергей Тришин 1947 года рождения;

Уулу Абдимиталип 1993 года рождения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о третьем трупе, который спасатели достали из-под завалов.

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