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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 7:34

Количество погибших при взрыве газа на Линейной, 39 в Новосибирске увеличилось до 3 человек

Еще один труп достали из-под завалов
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске под завалами нашли еще один труп.

В Новосибирске под завалами нашли еще один труп.

Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Число жертв трагедии в Новосибирске 9 февраля продолжает расти. Спасатели вытащили из-под завалов на Линейной, 39 еще один труп. Об этом сообщает источник КП-Новосибирск в силовых структурах.

Всего на данный момент известно о 3 погибших. Двое - мужчина и женщина, пол третьего пока устанавливают.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о состоянии 9 пострадавших жильцов взорвавшегося дома.

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