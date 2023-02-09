Количество погибших при взрыве газа на Линейной, 39 в Новосибирске увеличилось до 3 человек

В Новосибирске под завалами нашли еще один труп.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Число жертв трагедии в Новосибирске 9 февраля продолжает расти. Спасатели вытащили из-под завалов на Линейной, 39 еще один труп. Об этом сообщает источник КП-Новосибирск в силовых структурах.
Всего на данный момент известно о 3 погибших. Двое - мужчина и женщина, пол третьего пока устанавливают.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о состоянии 9 пострадавших жильцов взорвавшегося дома.
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