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НовостиОбщество8 февраля 2023 10:37

В Новосибирске с наступлением тепла проведут экспертизу дороги к новому ЛДС

После этого станет известна дальнейшая судьба участка
Анастасия ХРОМЫХ
В теплое время года в Новосибирске проведут экспертизу дороги к новому ЛДС. Фото: правительство НСО

В теплое время года в Новосибирске проведут экспертизу дороги к новому ЛДС. Фото: правительство НСО

В теплое время года в Новосибирске проведут экспертизу дороги к новому ЛДС. Об этом на заседании строительного комитета в заксобрании региона сообщил глава Минстроя НСО Алексей Колмаков.

− Принято решение о том, чтобы в теплый период года провести техническое обследование состояния объекта полностью, − подчеркнул Алексей Колмаков.

Министр добавил, что после этого станет известна дальнейшая судьба объекта. Есть два варианта – либо вносить корректировки в документацию, либо ремонтировать отдельные участки дороги.

Напомним, в центре скандала оказался директор строительного предприятия «Метро МиР» Александр Мысик. На него завели уже два уголовных дела. Компания под его руководством строила дороги рядом с новым ЛДС. В итоге работы выполнили с серьезными нарушениями. Рабочие использовали речной песок, хотя это противоречило требованиям проектной документации. Сумма ущерба превысила 350 миллионов рублей.

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