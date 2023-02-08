В Новосибирске с наступлением тепла проведут экспертизу дороги к новому ЛДС

В теплое время года в Новосибирске проведут экспертизу дороги к новому ЛДС. Фото: правительство НСО

В теплое время года в Новосибирске проведут экспертизу дороги к новому ЛДС. Об этом на заседании строительного комитета в заксобрании региона сообщил глава Минстроя НСО Алексей Колмаков.

− Принято решение о том, чтобы в теплый период года провести техническое обследование состояния объекта полностью, − подчеркнул Алексей Колмаков.

Министр добавил, что после этого станет известна дальнейшая судьба объекта. Есть два варианта – либо вносить корректировки в документацию, либо ремонтировать отдельные участки дороги.

Напомним, в центре скандала оказался директор строительного предприятия «Метро МиР» Александр Мысик. На него завели уже два уголовных дела. Компания под его руководством строила дороги рядом с новым ЛДС. В итоге работы выполнили с серьезными нарушениями. Рабочие использовали речной песок, хотя это противоречило требованиям проектной документации. Сумма ущерба превысила 350 миллионов рублей.

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