Глава СКР Бастрыкин взял на контроль вырубку деревьев в Нижней Ельцовке

Глава СКР Бастрыкин поручил провести проверку после начала вырубки в Нижней Ельцовке.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Новосибирцы обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу начала вырубки деревьев на территории бывшего лагеря «Юный медик». Об этом сообщили в приемной главы СКР.
Напомним, новосибирские следователи проводили процессуальную проверку из-за возможной застройки Нижней Ельцовки, но в возбуждении уголовного дела было отказано.
После дополнительной проверки с учетом доводов обратившихся граждан Александру Бастрыкину доложат о ее результатах и принятом решении.
Напомним, утром 8 февраля стало известно, что мэр Новосибирска отменил вырубку деревьев в лесу в Нижней Ельцовке.
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