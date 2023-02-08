Глава СКР Бастрыкин взял на контроль вырубку деревьев в Нижней Ельцовке

Глава СКР Бастрыкин поручил провести проверку после начала вырубки в Нижней Ельцовке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирцы обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу начала вырубки деревьев на территории бывшего лагеря «Юный медик». Об этом сообщили в приемной главы СКР.

Напомним, новосибирские следователи проводили процессуальную проверку из-за возможной застройки Нижней Ельцовки, но в возбуждении уголовного дела было отказано.

После дополнительной проверки с учетом доводов обратившихся граждан Александру Бастрыкину доложат о ее результатах и принятом решении.

Напомним, утром 8 февраля стало известно, что мэр Новосибирска отменил вырубку деревьев в лесу в Нижней Ельцовке.

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