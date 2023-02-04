В лесу у Нижней Ельцовки в Новосибирске начали вырубать деревья

Деревья начали вырубать на участке бывшего лагеря «Юный медик». Фото: Предоставлено Василисой Мальцевой.

В Новосибирске начали вырубать деревья на участке бывшего лагеря «Юный медик» — в лесу рядом с микрорайоном Нижняя Ельцовка. Там планируется строительство многоэтажных домов.

Разрешение на снос более чем 900 деревьев 23 января подписал начальник управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска Виталий Полищук.

За этот участок земли долго боролись общественники. Они пытались доказать, что происходившие в течение последних пяти лет перемены зонирования незаконны. В итоге земля перешла в частную собственность.

— Когда стало известно о начале вырубки, общественники попытались остановить работы и вызвали на место полицию. Сотрудники МВД развели руками, увидев на руках у производителя работ разрешение на вырубку. Приехавший на место инспектор минприроды НСО Дмитрий Кожемякин объяснил, что земельный участок не относится к лесному фонду, и в полномочия министерства не входит выдача разрешений на снос деревьев. Это частная территория, входящая в муниципалитет, и решение принимают в мэрии, — сообщили в издании «Навигатор».

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