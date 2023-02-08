Мэр Новосибирска отменил вырубку деревьев в лесу в Нижней Ельцовке. Фото: предоставлено Василисой Мальцевой.

В Новосибирске мэр города Анатолий Локоть отозвал решение о вырубке деревьев в лесу в Нижней Ельцовке. Градоначальник лично вмешался в ситуацию после того, как мэрия города получила представление за нарушение природоохранного законодательства.

– В течении рабочего дня, 7 февраля, Анатолий Локоть с участием прокурора города рассмотрел представление и отозвал решение на снос зеленых насаждений, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Известно, что разрешение на вырубку деревьев выдало Управление по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска.

Ранее жители города записали видеообращение против вырубки леса на территории бывшего лагеря «Юный медик».

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