Павильон для японских макак планируют построить в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке имени Шило планируют построить павильон для японских макак. Фото: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке имени Шило планируют построить павильон для японских макак. Об этом на пресс-конференции 7 февраля сообщил директор зверинца Андрей Шило.

Комплекс будет носить название «Азия». Деньги на строительство выделят из областного бюджета.

− Это будет вольер с элементами благоустройства, будет полностью открытый. Когда японские макаки сидят в теплом источнике, в гейзере, а на улице -3 градуса и идет снег, то это будет очень красиво и интересно, − отметил Андрей Шило.

Площадь вольера составит более 500 метров квадратных. Рядом с ним сделают площадки для посетителей зоопарка.

В павильоне смогут разместить около 10-12 японских макак.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирском зоопарке родился первый в России мраморный котенок. А еще белые медведи Кай и Герда стали родителями в четвертый раз.

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