Редкая удача: медведица Герда из Новосибирского зоопарка тайно родила двойню

Медведица Герда из Новосибирского зоопарка стала мамой в четвертый раз. Фото: стоп-кадр с камер наблюдения

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило пополнение – медведи Кай и Герда стали родителями в четвертый раз. У сладкой парочки появились на свет два детеныша. Зоологи – народ суеверный и не спешили сообщать радостную новость. Тайну раскрыли спустя почти 2 месяца.

− Медвежата родились в 20-тых числах декабря. Пол пока неизвестен. Его получится определить не раньше, чем через месяц. Соответственно, имена детенышам пока не давали, − сообщил КП-Новосибирск директор зоопарка Андрей Шило.

Герду с медвежатами поместили в отдельный вольер. Кай же находится на старом месте.

Новость о пополнении в медвежьей семье очень обрадовала вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову.

− Ура! У нашей Герды родились два детеныша! Прекрасный подарок новосибирцам в юбилейный год! Новосибирский зоопарк самый лучший! В нем работают самые профессиональные сотрудники! – написала политик в своем Телеграм-канале.

Кстати, новосибирцы предполагали, что Герда ждет потомство. Внимательные местные жители заметили, что вольер медведицы огородили лентами. Кроме того, там перестали убирать снег.

− Несмотря на то, что белые медведи живут во многих зоопарках мира, этот вид остается крайне непростым в содержании и разведении. Случаи, когда медведицам удается выкормить двух медвежат, довольно редки. Важным условием является спокойствие Герды. Сотрудники зоопарка даже снег возле ее вольера не убирают, − рассказывал ранее Андрей Шило.

Напомним, первенец Кая и Герды – Шилка, родилась в 2014 году. Позже ее забрали в зоопарк Японии. В 2015 году на свет появился медвежонок Ростик. Как только он повзрослел, его перевезли в Китай. В 2018 году Герда родила двойню – Норди и Шайну. Мишки до сих пор находятся в Сибири.

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