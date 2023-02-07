Прыгает как белка и чирикает: в Новосибирском зоопарке родился первый в России мраморный котенок

В Новосибирском зоопарке родился детеныш мраморной кошки. Фото: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке родился детеныш мраморной кошки. Зоопарк в нашем городе — единственный в стране, где содержатся эти редкие животные. Пара кошек Диа и Пират живут у нас с 2023 года, и их детеныш стал первым котенком в истории российских зоопарков.

Такой котенок в истории российских зоопарков родился впервые. Фото: Новосибирский зоопарк

На свет котенок появился 1 июля 2022 года, сейчас ему уже семь месяцев. Первые дни жизни малышка провела с мамой: та очень сильно волновалась за нее, не отходила ни на секунду, даже перестала есть и пить. Из-за этого у кошки пропало молоко и котенка пришлось забрать. Выхаживать его взялась замдиректора по науке зоопарка Ольга Шило. Теперь уже она на протяжении двух месяцев не отходила от котенка: ни на работе, ни дома. Ведь его нужно было кормить через определенные промежутки и днем, и ночью.

Кошечку выхаживали сотрудники зоопарка. Фото: Новосибирский зоопарк

Сейчас маленькая мраморная кошечка уже не нуждается в постоянной опеке, но все еще находится со своей приемной мамой.

— Для меня лично, для нашего зоологического парка и зоопарков России это первый опыт выкармливания мраморных кошек. Вид очень редкий, в коллекциях за пределами ареала практически не представлен, — рассказывает заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка Ольга Шило. — Последний раз в зоопарках Европы и США котята рождались более тридцати лет назад. Рождение нашего малыша, это, конечно, большое событие. Первые недели были напряженными, состояние котенка вызывало опасения, он был слаб и обезвожен. Хотим верить, что самое сложное позади. Малышка подросла, окрепла. Она очень игривая — оттачивает в играх свои охотничьи инстинкты, и чрезвычайно прыгучая. По моему кабинету передвигается как белка-летяга. Когда она затаивается, а потом резко начинает двигаться, то напоминает манула. Еще малышка издает необычные для кошек звуки. Они похожи на птичье чириканье. Взрослые мраморные кошки звучат по-другому.

Малышка выросла озорной и активной. Фото: Новосибирский зоопарк

Весь путь взросления маленькой кошечки биологи зоопарке заносят в специальный журнал. Эта процедура стандартная для всех животных, но когда в зверинце детеныш появляется впервые за всю историю, к делу подходят особенно тщательно.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что детеныши родились также у пары белых медведей — Кая и Герды.

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