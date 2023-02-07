В Новосибирске завершились поиски женщины, которая пропала, оставив трехлетнего ребенка на соседей

В Новосибирске завершились поиски пропавшей женщины, которая оставила 3-летнего ребенка на соседей. Фото: Михаил ФРОЛОВ / предоставлено Александром.

В Новосибирске нашли живой 31-летнюю женщину, которая навестила мужа в больнице и пропала на неделю. Напомним, она оставила ребенка у соседей, чтобы пойти к подругам. В полиции приняли заявление, но в поисковом отряде объявлять о ее пропаже отказались.

– Она нашлась. Позвонила с другого телефона, сказала, что жива и здорова. Пообещала встретиться вечером, обсудить, – рассказал КП-Новосибирск муж пропавшей Александр.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что вдова сотрудника СГК, погибшего в подвале с кипятком в Новосибирске, требует найти виновных.

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