Навестила в больнице мужа и исчезла: в Новосибирске разыскивают женщину, оставившую 3-летнего ребенка на соседей

Женщина перестала выходить на связь 28 февраля. Фото: ФРОЛОВ Михаил/предоставлено Александром

В Новосибирске разыскивают 31-летнюю Анну Гризину. Женщина перестала выходить на связь 28 января. За день до этого Анна была у мужа в больнице.

— Я лежал в больнице. 27 января моя жена ко мне пришла, покушать принесла. Я спросил тогда, все ли хорошо у нее, в порядке ли она. Она ответила, что все хорошо. Сказала, что после меня к подружкам заедет ненадолго, а после домой. Сына нашего она у соседей оставила, — рассказал КП-Новосибирск муж Анны Александр.

По словам супруга, в тот вечер они больше не созванивались. На следующий день, 28 января, Александр не смог дозвониться до Анны. Она сама написала ему поздно вечером, сказала, что плохо себя чувствует, но с ней все хорошо.

— Мне вечером в воскресенье позвонили соседи и говорят: «Аньки второй день нет». Я на следующий же день из больницы выписываюсь, хотя мне еще надо было лечиться. Это было в тот понедельник. Неделю получается тишина, — вспоминает Александр.

По словам Александра, полицию он вызвал 2 февраля, был составлен протокол. На следующий день он сам поехал в отделение, чтобы написать заявление.

— По новой составили протокол, потому что почерк был непонятный. Следователь полазила в моей телефоне, посмотрел там что-то и говорит, что Анна была в банке на Объединения. Тут она мне говорит, чтобы я туда сам съездил с фотографией жены и поговорил с охраной. А уже если что-то узнаю — им звонить. А что я сам узнаю? Пошлют меня там и все, — сообщил Александр.

Мужчине посоветовали обратиться в поисковый отряд, что он и сделал. В ПСО «ЛизаАлерт» КП-Новосибирск подтвердили, что заявка поступала. Однако отрабатывать они ее не будут. Причин волонтеры не объяснили. Но по словам Александра, это полиция не дала разрешения на поиск жены.

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