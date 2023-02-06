Вдова сотрудника СГК, погибшего в подвале с кипятком в Новосибирске, требует найти виновных

ЧП произошло в подвале лицея №12. Фото: прокуратура НСО

Вдова сотрудника СГК, который провалился в кипяток вместе с коллегой и слесарем лицея №12, требует найти виновных. Напомним, ЧП произошло в ноябре 2021 года на улице Серебренниковской в Новосибирске. Два сотрудника СГК и слесарь оказались в яме с кипятком, когда обследовали тепловой узел здания: под ними провалился бетонный пол. Все трое получили сильнейшие ожоги и вскоре умерли.

— Было возбуждено уголовное дело, однако виновник смертельного ЧП до сих пор не установлен. В региональном бюро медико-социальной экспертизы Минтруда РФ пришла к выводу, что виновных должна установить техническая экспертиза. Но этого пока не произошло, — сообщил «Прецедент».

С трагедии прошло больше года, однако обвинение так никому и не предъявили. Более того, в ноябре 2022 года следствие приостановили.

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