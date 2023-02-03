В Новосибирске выбрали название для нового парка возле ЛДС

В Новосибирске выбрали название для парка возле ЛДС. Фото: предоставлены читателями.

В Новосибирске завершилось голосование на «Госуслугах» по присвоению названия парку возле строящегося ЛДС. Большинство горожан выбрали вариант «Парк «Арена», так как альтернатив не было.

«За» проголосовали 204 человека. Была еще графа «против» – там отметились 130 человек. Кроме того, были граждане, которые затруднились ответить.

Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала, как выглядит парк с высоты.

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