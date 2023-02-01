Жители Новосибирска голосуют за название парка у нового ЛДС

Жителям Новосибирска предложили проголосовать за название парка у нового ЛДС. Фото: правительство НСО

Жителям Новосибирска предложили проголосовать за название парка у нового ЛДС. Сделать это можно на портале «Госуслуг».

Предлагается только один вариант – парк «Арена». У местных жителей спросили, присвоить ли территории, прилегающей к многофункциональной ледовой арене в Кировском районе, именно это название.

Среди вариантов ответов: «Да», «Нет» и «Затрудняюсь ответить». Примечательно, что большинство проголосовало за то, чтобы парк назвали «Ареной».

Сегодня последний день, когда можно оставить свой голос.

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