Новосибирский фотограф показал с высоты новый парк Арена возле ЛДС

Новосибирский фотограф показал парк Арена в 4К. Фото: стоп-кадр видео Станислава Ражева.

Новосибирский фотограф Станислав Ражев снял с высоты новый парк Арена на левом берегу возле ЛДС. Там пока не так много посетителей из-за морозов и еще не открывшегося метро, зато тихо и красиво.

Видео в формате 4К набрало больше 70 тысяч просмотров. В кадр попали фотозоны «Сияние», купол с деревьями и цифровая елка с хэштегом #НСК2023.

Кроме того, фотографу удалось приблизиться к светящимся панелям нового ЛДС и снять их во всей красе.

Напомним, ранее стало известно, как добраться до нового парка.

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