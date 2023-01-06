Первые посетители новосибирского парка «Арена» возле ЛДС рассказали, как до него добраться

Первые посетители парка возле нового ЛДС рассказали, как туда добраться. Фото: Царьград Новосибирск.

Новосибирцы начали исследовать новый парк «Арена» возле строящегося ЛДС. Как сообщает «Царьград Новосибирск», там пока не так много посетителей, как ожидалось в новогодние праздники.

Прямым входом в парк является новая станция метро «Спортивная». Она уже построена, а вот с открытием придется подождать до весны. На наземном общественном транспорте можно добраться до остановки «Метро Спортивная», расположенной на Октябрьском мосту рядом с пешеходным тоннелем.

Возле надземного перехода есть остановка. Фото: Царьград Новосибирск.

Кроме того, до «Арены» можно пройтись пешком, доехать на такси или на личном автомобиле. Дорога от площади Лыщинского ведет к парковке за ЛДС, поэтому до парка придётся сделать крюк в полтора километра.

Повсюду еще лежат мусор и стройматериалы. Фото: Царьград Новосибирск.

В самой «зеленой зоне» посетителей ждут верёвочный городок, качели и фотозоны. Как отмечают горожане, здесь пока нет развлекательной программы, уличной торговли и аниматоров. В парке тихо и спокойно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber