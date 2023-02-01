В Новосибирске снова будут судить дважды оправданного тревел-блогера Гомзякова. Фото: Мария НОВИКОВА

Тревел-блогер Анатолий Гомзяков снова предстанет перед судом. Оправдательный приговор ему отменил Новосибирский областной суд в среду, 1 февраля. Так, Гомзякова, обвиняемого в убийстве своего подписчика, будут судить в третий раз.

– Дважды оправданного присяжными тревел-блогера Анатолия Гомзякова будут судить заново. Апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор Ленинского районного суда, – передает корреспондент КП-Новосибирск.

Сторона обвинения решила, что в материалах дела были многочисленные процессуальные нарушения. Кроме того, они усмотрели в действиях стороны защиты манипуляцию присяжными, в том числе через СМИ.

Обвиняют Гомзякова по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла весной 2020 года. По данным следствия, тревел-блогер Гомзяков пришел в гости к подписчику Алексею Хребтову, в квартиру на 24 этаже. Мужчины выпивали и снимали видео для соцсетей. Утром труп Хребтова нашли под окнами высотки. На нем также были травмы, полученные еще при жизни. Гомзяков же заявил, что не причастен к убийству. Мол, спал и ничего не видел.

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