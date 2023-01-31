В Новосибирске новым директором театра «Старый дом» стала Татьяна Ильина

Новым директором театра "Старый дом" назначена Татьяна Ильина. Фото: пресс-служба театра "Старый дом".

В понедельник, 31 января, директором театра «Старый дом» стала Татьяна Ильина. Нового руководителя представили коллективу, сообщили в пресс-службе театра.

Татьяна Ильина ранее работала в Музкомедии. В течение 16 лет она занимала должность начальника отдела развития Новосибирского музыкального театра, а также выступала в качестве эксперта фестиваля «Золотая маска». Татьяна Ильина является членом Союза театральных деятелей России. Это ее первая руководящая должность.

– Очень важно, лично для меня, что в театр «Старый дом» не просто ходят зрители. Это театр, который имеет свою сформированную аудиторию, – отметила новый директор во время знакомства с коллективом.

Напомним, должность освободилась после перехода Антониды Гореявчевой на место уволенного экс-директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. Он сейчас находится под домашним арестом по уголовному делу о растрате в крупном размере.

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