В Новосибирске экс-директора «Красного факела» Александра Кулябина отправили под домашний арест

В Новосибирске избрали меру пресечения Кулябину-старшему по уголовному делу о растрате. Фото: пресс-служба театра "Красный факел".

В четверг, 26 января, бывшего директора «Красного факела» Александра Кулябина отправили под домашний арест по уголовному делу о растрате в крупном размере. Об этом сообщил корреспондент КП-Новосибирск.

– Домашний арест назначили до 23 марта, – передает корреспондент КП-Новосибирск из Центрального районного суда.

Напомним, Александр Кулябин мог незаконно выплачивать своему сыну-режиссеру надбавки из бюджета Новосибирской области.

По статье деятелю культуры грозит до 10 лет лишения свободы.

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