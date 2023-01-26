В Новосибирске экс-директора «Красного факела» Александра Кулябина отправили под домашний арест

В Новосибирске избрали меру пресечения Кулябину-старшему по уголовному делу о растрате. Фото: пресс-служба театра "Красный факел".
В четверг, 26 января, бывшего директора «Красного факела» Александра Кулябина отправили под домашний арест по уголовному делу о растрате в крупном размере. Об этом сообщил корреспондент КП-Новосибирск.
– Домашний арест назначили до 23 марта, – передает корреспондент КП-Новосибирск из Центрального районного суда.
Напомним, Александр Кулябин мог незаконно выплачивать своему сыну-режиссеру надбавки из бюджета Новосибирской области.
По статье деятелю культуры грозит до 10 лет лишения свободы.
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