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НовостиЗвезды27 декабря 2022 7:47

В Новосибирске бывший директор театра «Старый дом» Гореявчева возглавила «Красный факел»

Кулябина уволили еще 23 декабря
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Антонида Гореявчева перешла работать в другой театр. Фото: театр "Старый дом".

Антонида Гореявчева перешла работать в другой театр. Фото: театр "Старый дом".

Бывший директор театра «Старый дом» Антонида Гореявчева заняла освободившийся пост в «Красном факеле» вместо Александра Кулябина. Об этом сообщили в социальных сетях театра.

К своим обязанностям Антонида Гореявчева приступила со вторника, 27 декабря. Нового директора уже познакомили с коллективом.

В «Старом доме» КП-Новосибирск сообщили, что имя нового директора театра пока неизвестно, пост остается свободным. Напомним, Антонида Гореявчева возглавляла «Старый дом» с 2006 года.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что директора театра «Красный факел» Александра Кулябина уволили с должности.

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