Александра Кулябина уволили по решению регионального минкультуры. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске уволили директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. Об этом стало известно в пятницу, 23 декабря.

— Александр Кулябин уволен по решению учредителя, министерства культуры Новосибирской области, без объяснения причин, — сообщил КП-Новосибирск руководитель пресс-службы театра «Красный факел» Артем Ремнев.

Кулябин руководил театром с 1999 года.

Напомним, ранее стало известно, что «Красный факел» отменил постановки «Онегин», «Дикая утка» и «Дети Солнца» режиссера Тимофея Кулябина, сына директора. Отмена произошла по техническим причинам, пояснил «Красный факел». Эти спектакли заменили другими.

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