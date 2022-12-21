Новосибирский театр «Красный факел» отменил показы спектаклей Тимофея Кулябина

Спектакли Кулябина отменили по техническим причинам. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Новосибирский государственный театр «Красный факел» отменил три спектакля режиссера Тимофея Кулябина. Речь идет о постановках «Онегин», «Дикая утка» и «Дети солнца», показ которого должен был проходить на Камерной сцене.

— Показы постановок отменяются по техническим причинам. В эти даты буду сыграны следующий спектакли: 15 января – вместо спектакля «Онегин» комедия «Агенты праздников»; 19 января – вместо драмы «Дикая утка» водевиль «Свадьба Кречинского»; 1 февраля — вместо «Детей солнца» детектив «Странный ужин инспектора Раффинга», — говорится в сообщении «Красного факела».

Спектакль «Дети солнца» все же покажут. Он состоится 10 и 11 февраля вместо «Онегина» и «Дикой утки».

Напомним, что в Новосибирске больше не будут показывать спектакль «Принцесса и Людоед», который обвиняли в пропаганде ЛГБТ. Скандал вокруг постановки возник из-за мужчины-актера, игравшего принцессу. Чтобы не нагнетать обстановку и не становится причиной разногласий в обществе, руководство «Первого театра», на сцене которого должна была состояться премьера, полностью отменило показы.

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