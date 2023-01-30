Сначала убил, потом изнасиловал: рыбинский маньяк, убивший маленьких девочек, не хочет всю жизнь сидеть в колонии

Виталий Молчанов просит смягчить ему приговор. Фото: стоп-кадр/ГУ МВД по Ярославской области

Рыбинский маньяк Виталий Молчанов, убивший и надругавшийся над двумя своими падчерицами из Новосибирской области, просит смягчить ему наказание. В декабре прошлого года суд приговорил его к пожизненному сроку.

Напомним, мама девочек 8 и 13 лет из Новосибирской области познакомилась с мужчиной по переписке. Спустя некоторое время он позвал семью жить к себе в город Рыбинск Ярославской области. Женщина устроилась на работу в местную больницу. В сентябре 2020 года, когда она в очередной раз вернулась со смены, то увидела жуткую картину: ее обеих дочерей жестоко убили — каждой из девочек нанесли не менее 100 ударов ножом, а отчим сбежал. Выяснилось, что ранее он уже был судим за изнасилование и убийство ребенка.

Три дня он скрывался от полиции, но потом его задержали. Сначала его признали невменяемым, но отец девочек настоял на повторной экспертизе. В итоге суд приговорил его к пожизненному сроку в колонии особого режима и назначил выплаты в адрес потерпевших родителей, которые должен отдать в качестве морального вреда: 10 миллионов — отцу, 2 миллиона — матери.

А спустя некоторое время в Ярославский областной суд поступили сразу две апелляционные жалобы на его приговор: от самого Молчанова и от его адвоката. Он просит отменить ему пожизненный приговор и направить дело на новое рассмотрение.

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