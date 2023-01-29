Пропавший студент, которого нашли мертвым в Новосибирске, перед смертью отправил жуткие послания друзьям

Студент оставил жуткие послания друзьям. Фото: Анастасия Осипова

18-летний студент, который пропал при загадочных обстоятельствах и был найден мертвым, перед смертью отправил жуткие послания друзьям. Сразу после этого парень перестал выходить на связь.

Напомним, молодой человек исчез 11 января. Поисковый отряд «Лиза Алерт» подключился к его поискам 13-го числа.

− Рано утром 11 января он вышел из дома и не вернулся назад. А ближе к вечеру его друзья и знакомые получили странные послания, как в соцсетях, так и оставленные вживую. Это очень их взволновало, − рассказывала ранее руководитель отряда Алеся Яблонских.

Как пишут в соцсетях, студент собирался свести счеты с жизнью.

Ранее КП-Новосибирск сообщила, что тело парня обнаружили 28 января на территории одного из садовых обществ.

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