«Друзья получили странные послания»: в Новосибирске 18-летний студент пропал при загадочных обстоятельствах

В Новосибирске ищут 18-летнего Степана Малкова. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 18-летнего Степана Малкова. Парень пропал 11 января. При этом его исчезновению сопутствовали странные обстоятельства, напугавшие его друзей.

— Молодой человек учится в Новосибирске в вузе. Рано утром 11 января он вышел из дома и не вернулся назад. А ближе к вечеру его друзья и знакомые получили странные послания, как в соцсетях, так и оставленные вживую. Это очень их взволновало, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — К нам за помощью обратилась знакомая молодого человека, поскольку его родные проживают в другом регионе. Сейчас в социальные сети пропавший не заходит, его телефон также отключен.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые окрашенные волосы, серые глаза. На момент своего исчезновения молодой человек был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки и черную шапку. С собой у него была светло-коричневая сумка.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Степан или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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