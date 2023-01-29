Стало известно, где нашли мертвым пропавшего студента в Новосибирске

Тело парня обнаружили 28 января. Фото: Лиза Алерт НСО

Появились подробности смерти 18-летнего студента, который исчез при странных обстоятельствах в Новосибирске. Как сообщили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по региону, тело парня обнаружили 28 января.

Труп лежал на территории одного из садовых обществ.

− Следственными органами по Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения тела 28.01.2023 в Новосибирском районе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, − сообщили КП-Новосибирск в Следкоме.

Напомним, студент пропал 11 января. Он вышел из дома и больше не вернулся. А уже к вечеру друзья и знакомые парня получили странные послания.

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