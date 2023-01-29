Поиски студента, который исчез при странных обстоятельствах, завершились трагедией

Молодой человек учился в одном из новосибирских ВУЗов. Фото: ЛизаАлерт Новосибирск

В Новосибирске нашли мертвым пропавшего 18-летнего студента. О местонахождении парня ничего не было известно с 11 января.

− Найден, погиб, − сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, молодой человек учился в одном из новосибирских ВУЗов. Рано утром 11 января он вышел из дома и пропал. А уже к вечеру друзья и знакомые парня получили странные послания, от которых становилось жутко. Дозвониться до студента никто не мог. В соцсетях он тоже перестал появляться.

Что стало причиной трагедии − неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber