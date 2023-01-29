В феврале в Новосибирске ожидается температура в пределах нормы

Температура в пределах нормы ожидается в Новосибирске и по области в феврале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Температура в пределах нормы ожидается в Новосибирске и по области в феврале. Последний месяц зимы обещает быть пасмурным и не слишком холодным.

По прогнозам синоптиков, февраль не принесет сюрпризов.

− В Новосибирской области будет -12… -15, что выше среднемесячной нормы на 1 - 1,5 градуса, а по крайнему юго-востоку области выше на 2 градуса, − сообщили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском УГМС.

В первой и второй декадах ожидаются колебания температуры. Ночью − от -15…-20 до -8…-13, а днем − от -7…-12 до -1…- 6. Синоптики также обещают морозы до -28 градусов.

В третьей декаде февраля ночью будет до -15, местами до -22. В дневное время прогнозируют -5…-10.

Что касается осадков, то по юго-западу области снега выпадет больше нормы. В остальных регионах количество снега ожидается в пределах нормы.

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