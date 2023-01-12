Погода в Новосибирске на февраль 2023 года: что обещают на последний месяц зимы

Изучаем предварительные прогнозы на следующий месяц. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стал известен предварительный прогноз погоды в Новосибирске на февраль 2023 года. По данным погодных сервисов, последний месяц пасмурным и не слишком холодным.

По данным сайта Gismeteo, почти все дни в феврале будет идти снег. Первую неделю температура задержится на отметке -15...-19 градусов. Потом станет теплее, до -6...-11 градусов, в последние дни потеплеет до -4...-7.

Усредненный прогноз «Яндекс.Погоды» обещает, что температура около -12...-16 градусов продержится до 20 февраля. Далее потеплеет до -7...-12. Но сильных осадков «Яндекс» не прогнозирует, обещая в основном только хмурое небо.

Более нестабильную погоду прогнозирует портал «Метеовести». Так, в начале февраля возможно похолодание до -23 градусов. В первые пять дней потеплеет до -12...-17, а затем температурный фон выровняется до -3...-6 градусов. Правда, в отдельные дни снова будет резкое похолодание до -10...-14 градусов.

По долгосрочному прогнозу Росгидрометцентра, среднемесячная температура в феврале 2023 составит -12,8 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер