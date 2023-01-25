Еще покатаемся на температурных качелях: стал известен прогноз на февраль в Сибири 2023

Погода в феврале будет очень переменчивая. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики Сибири дали прогноз погоды на февраль 2023 года. Станет теплее, но убирать пуховики в дальний конец шкафа пока рано: еще возможны внезапные морозы под -30.

В западных регионах Сибири последний зимний месяц сюрпризов не принесет. И температура, и количество снега ожидаются в пределах нормы.

- В Новосибирской области будет -12… -15, что выше среднемесячной нормы на 1 - 1,5 градуса, а по крайнему юго-востоку области выше на 2 градуса. В первой и второй декадах ожидаются колебания ночью от -15… -20 до -8… -13, днем - от -7… -12 до -1… - 6. Во второй пятидневке также ожидается понижение температуры воздуха ночью до -23… -28, днем - до -15… -20. В третьей декаде преобладающая температура воздуха ночью будет -10… -15, местами до -22, днем - до -5… -10. По юго-западу области снега выпадет больше нормы, по остальному региону - в пределах нормы. Похожий предварительный прогноз можно дать и в отношении Томской области, с той лишь разницей, что средние температуры будут на 1 градус ниже, - сообщили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском УГМС.

В Алтайском крае и Республике Алтай в январе снега выпало прилично, а в феврале слишком снежно не будет, говорят синоптики Алтайского ЦГМС. В первой декаде сильных морозов не ожидается - около -11… -16 днем и -15… -20 ночью.

А жителям Восточной Сибири еще предстоит сильно померзнуть.

- В южных районах Иркутской области среднемесячная температура ожидается -14… -19, что близко к средним многолетним значениям. Преобладающая температура ночью -20… -25, местами до -30, днем -11… -16, местами до -20. В повышение - ночью до -17… -22, днем до -5… -10. Месячное количество осадков составит от 7 до 21 миллиметра, что больше многолетней нормы. В большинство дней будет идти небольшой, местами умеренный снег, но в первой пятидневке без осадков, - рассказали в Иркутском УГМС.

Малоснежным, но суровым обещают февраль и в Красноярске.

- Среднемесячная температура ожидается от -12 до -15, что соответствует норме. В первой и третьей пятидневках в основном будет от -15 до -20, возможно понижение до -25… -30. Днем будет от -10 до -15. В отдельные дни ночью возможно повышение до -10… -15, днем - до -3… -8. При определенных условиях не исключены и оттепели. Осадков больше нормы, в большинство дней периода - небольшой умеренный снег, - уточнили в Среднесибирском УГМС.

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