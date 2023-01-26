Повалит деревья и рекламные щиты: Новосибирцев предупредили о штормовом ветре

Штормовой ветер придет в Новосибирск 27 января. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Мэрия Новосибирска предупредила жителей о штормовом ветре до 18 м/с, который обрушится на город 27 января. Его поры могут повредить провода, а также спровоцировать падение рекламных щитов, деревьев или ветвей.

— В пятницу, 27 января, ночью ожидается -10…-12 градусов, днем — -7...-9 градусов, ветер западный 8-13 м/с, местами его порывы достигнут 18 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица, — сообщили в мэрии. — В субботу, 28 января, температура ночью опустится до -9...-11 градусов, днем — -6…-8 градусов, ветер юго-западный: ночью 8-13 м/с, днем 6-11 м/с. В воскресенье, 29 января, ночью будет -11…-13 градусов, днем — -8…-10 градусов, ветер западный 4-9 м/с. Местами небольшой снег.

Напомним, что температурные качели января продолжат качаться и в феврале. Станет теплее, но убирать пуховики в дальний конец шкафа не стоит: еще возможны внезапные морозы под -30 градусов.

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