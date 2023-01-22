От -32 до -8: на предстоящей неделе новосибирцев снова ждут температурные качели

В Новосибирске морозы несколько раз сменятся небольшими потеплениями. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Погода зимой в Новосибирске оказалась нестабильной. Резкие перепады температур снова ожидаются со следующей недели.

По данным сайта Gismeteo, в ночь на понедельник, 23 января, потеплеет до -18 градусов, днем до -10, будет пасмурно и сильный снег. Во вторник, 24 января, потеплеет уже до -8. Но уже 25 января днем похолодает до -16, а ночью до -27.

В четверг, 26 января, будет также холодно ночью, около -23, но днем уже потеплеет до -9, при этом будет очень ветрено, с порывами до 16 метров в секунду. В оставшиеся дни недели до воскресенья температура будет держаться на этом уровне, а скорость ветра ослабнет до 10-14 метров в секунду.

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